اليسا تنتقد وزير التربية لرفضه إلغاء الامتحانات: “لا الأساتذة ولا الطلاب معن بنزين”!

فيما يدور جدل بين الأساتذة والطلاب في لبنان من جهة وبين وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب حول الجدوى من إجراء الامتحانات الرسمية هذا العام وخصوصاً لشهادة البريفيه، دخلت الفنانة إليسا على الخط متضامنة مع الطلاب وداعية وزير التربية إلى إلغاء هذه الامتحانات.

وجاء في تغريدة لإليسا “في تلاميذ وأهل عم يعانوا من ورا الامتحانات الرسمية اللي ما عم يقبل الوزير يلغيها. لا الأساتذة ولا الطلاب معن بنزين، وعم يدرسوا عا ضو الشمعة بلا كهربا، وكل السنة أونلاين بأسوأ حالة”، وأضافت “تراجع يا طارق لأنو ما بتقدم ولا بتأخر. معقول ما في ولا مسؤول عايش معنا بهالدولة؟”.









من جهتها، سخرت الممثلة كارين رزق الله من وزير التربية الخائف على مستقبل التلاميذ كما كتبت “خايف عمستقبل التلاميذ! كل هالفرص العمل اللي بالبلد بتروح علين إذا ما عملوا امتحاناتن! معقول؟ يطلعوا تلاميذ لبنان بلا علم؟ بلا كهربا ومي وتدفئة وطبابة وبنزين ومصاري، معلي بس بلا امتحانات رسمية؟ أكيد لا”.