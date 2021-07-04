جورج عدوان :بديل سعد الحريري هو تشكيل حكومة انتخابات مع شخص مثل مصطفى أديب

نوه عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عدوان في مقابلة له ضمن برنامج “وهلق شو” مع جورج صليبي بالخطوة التي قام بها المحقق العدلي بقضية حادثة مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، معتبرا أن الطريقة التي يعمل بها، تجعلنا نتأمل أن هذا الموضوع سيصل إلى خواتيمه”.

وتابع “دورنا عندما يكون هناك قاضي “آدمي” يمارس مهمته ويحترم القانون ولا يتأثر بأي تدخل، مهمتنا ومهمة الرأي العام وكل مسؤول أن نشد على يده ونؤمن له الدعم لنصل إلى الحقيقة وفي ملف جريمة مثل جريمة المرفأ، الاتجاه والميل والاستعداد هو لتسهيل عمل القضاء ولا تقف أي حصانة أمام المسار القضائي”.









وشدد “سنقوم بكل جهدنا لنتخذ كل التدابير في أسرع وقت ممكن في موضوع التحقيقات ورفع الحصانات، ولن نعطي أي انطباع كمجلس وكلجنة إدارة وعدل أننا سنقف أمام المسار القضائي في ملف المرفأ”.

وعن التدقيق الجنائي قال :” الجميع لا يريد التدقيق الجنائي وهناك منظومة حاكمة كلها من دون استنثناء لا تريد تدقيقاً جنائياً لأنهم كلهم مع مصرف لبنان ووزاراتهم متهمون بالفساد”.

وتابع “العهد يريد تدقيقاً جنائياً فقط في مصرف لبنان ونحن نريد تدقيقاً جنائياً في مصرف لبنان وفي الكهرباء والاتصالات وفي كل مكان”.

كما اعتبر أن “المعارضة الحقيقة هي التي تحصل في المجلس النيابي، ونحن “خربنا” النظام الديمقراطي عندما أصبح النواب وزراء وعندما أصبح مجلس الوزراء مجلس نواب مصغر، ولن يستقيم النظام الديمقراطي إلا إن فصلنا بين النيابية والوزارة وإن رفضت المعارضة أن تشارك في الوزارة”.

وأكد انه “لو كنا في بلد يحترم القانون والدستور لكانت حكومة حسان دياب اليوم تتعرض للمحاسبة ونحن نحمله مسؤولية الـ 8 مليارات دولار الذين صرفوا من تشرين الأول 2019 وحتى اليوم”.

ولفت عدوان أن “رئيس الجمهورية والرئيس المكلف مسؤولان عن التأخير في تشكيل الحكومة وعندما كانوا متفقين لم تكن هناك مشكلة صلاحيات هم اليوم مختلفين على “من لديه أي حصة؟” وليس على الصلاحيات”.

كما قال: “نعم الانتخابات المبكرة في تشرين الثاني المقبل توفر على الناس 1800 يوم بالاستنهاض الاقتصادي وأمام كل يوم تأخير نحتاج 10 أيام لنستنهض باقتصادنا”.

واعتبر أن “الرئيس الحريري منذ البداية لم يكن يجب أن يأتي إلى الأكثرية المتحكمة ويغطيها وهو سيحمل المسؤولية معها إن غطاها ومع الموجودين “فالج لا تعالج”، ونحن نضيع وقت”.

وأشار أن “اليوم البديل هو تشكيل حكومة انتخابات مع شخص مثل مصطفى أديب”.

وختم عدوان بالسؤال: “ماذا كان يمنع أن تحصل البطاقة التمويلية في بداية عام 2020 عندما كان هناك 8 مليارات دولار في المصرف المركزي؟”