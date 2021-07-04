علي حمادة: لم يعد بإمكان الحريري تشكيل حكومة… ومصطفى أديب سيكون اسماً مقبولاً من الجميع

رأى الصحافي علي حمادة أنّ اعتذار الرئيس سعد الحريري عن عدم تأليف الحكومة دونه عقبات. وأكد أنّه يفكر في الاعتذار لكن القرار ليس بيده وحده لا يستطيع أن يرمي بهذه الورقة كيفما كان. وقال إنّ الحريري لم يعد بإمكانه أن يشكّل حكومة الآن لأننا دخلنا في مرحلة الانتخابات.

ولفت حمادة إلى أنّ هناك العديد من أعضاء نادي رؤساء الحكومات الذين لا يتمنون ترؤس الحكومة بمن فيهم نواف سلام.









وقال إنّه من الممكن أن يكون مصطفى أديب اسماً معقولاً ومقبولاً من الجميع لترؤس الحكومة. مصطفى أديب لن يقبل هذه المرة وسيشترط بأن يكون متحرّرا من أي سيطرة أو وصاية من داخل فريق رؤساء الحكومات والحكومة المقبلة هي حكومة انتخابات