نجوى_كرم تتصدّر.. إنّها النجمة الأكثر حصولاً على إعجابات اليوتيوب في #روتانا!

تتصدّر شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم نجوم روتانا جميعاً على قناة الشركة على اليوتيوب، وذلك بسبب حصولها على أكبر نسبة من الإعجابات، حصدها فيديو كليبها الهيت “ملعون أبو العشق”، بنسبة فاقت المليون و300 ألف لايك، شهدتها روتانا لأول مرة في تاريخها على اليوتيوب، إذ لم يسبق لأحد من نجومها أن وصل إلى المليون معجب، ولا لأيّ نجمة عربية من الصف الأول أن تفعلها، سِوى شمس الأغنية نجوى كرم.

وبالموازاة مع هذه النسبة، حصد الكليب أكثر من 170 مليون مشاهدة على قناة روتانا، وكان أول فيديو كليب لنجمة عربية يتجاوز المئة مليون في أقل من سنة.









الأغنية إصدار عام 2019, وهي من كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسون، وصُوّرت في شارع الحمرا في قلب العاصمة اللبنانية بيروت، تحت إدارة المخرج وليد ناصيف.