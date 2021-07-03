أبو فاعور: لسنا في وارد عقد تحالفات سياسية جديدة لا مع التيّار الوطني الحر ولا مع غيره

حيا عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل #أبو فاعور “مبادرة منظمة الشباب التقدمي على تحركها ضد الشركات التي تستورد الأدوية وتحتكرها وتمنع الدواء عن المواطن اللبناني”.

كلام أبو فاعور جاء خلال مشاركته في لقاء مع خلايا المنظمة في المكتبة الوطنية في بعقلين، في حضور أمين عام منظمة الشباب التقدمي نزار أبو الحسن وأعضاء الأمانة العامة ووكيل داخلية الشوف عمر غنام وكوادر من الشباب التقدمي.









وإذ دعا المنظمة إلى مزيد من التحركات لرفع القهر عن المواطن اللبناني، وخصوصاً أمام شركات الاحتكار الكبرى، قال أبو فاعور: “لسنا في وارد عقد تحالفات سياسية جديدة لا مع التيّار الوطني الحر ولا مع غيره، وسياستنا تقوم على صفر مشاكل مع الجميع، توقعاً وتفادياً للأسوأ”.

وأضاف: “لسنا جزءاً من الصراعات السياسية الحالية حول الحكومة، وانحيازنا الوحيد إلى جانب المواطن اللبناني الذي يقاسي ما يقاسيه اليوم. ومجرم أي مسؤول لا يقدم التنازلات لاجل تشكيل حكومة، بخاصة من هم في موقع السلطة العليا”.