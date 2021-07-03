بالفيديو.. سركيس نعوم: “بسين مدبوح” وراء تنحي القاضي فادي صوان عن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت!

كشف الصحافي سركيس نعوم خلال برنامج “الحدث” مع سمر ابو خليل عن حادثة غريبة ادت الى تنحي المحقق العدلي السابق في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان عن مهمته فقال: “في أحد الأيام عثر امام منزل صوان على بسين مدبوح “.

واضاف: “بالتالي فان هذا الامر شكل رسالة وقد اصاب هذا الموضوع بالرعب القاضي صوان وزوجته وصار هناك حيرة وتساؤل ان كان يكمل بمهمته او لا ..”.









وعن القرار الذي اتخذه امس المحقق العدلي القاضي طارق البيطار قال تابع “القاضي البيطار قام بشيء جيد جداً وانصف القاضي فادي صوان في تقريره وهو اتبع المسائل القانونية واصبح المطلوب التنفيذ فيما رد الفعل اصبح على كل الطبقة السياسية ومنها مجلس النواب ..”.