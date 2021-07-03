طليقة وائل كفوري تسخر منه بعد انهيار الليرة اللبنانية.. نشرت “شيك” نفقة أولادها وكان مفاجأة!

بعد أيام على تسريب صورة النجم وائل كفوري مع صديقته الجديدة التي يتحضّر للارتباط بها، أثارت طليقته أنجيلا بشارة قضية النفقة التي تتقاضاها من زوجها السابق، والتي لم يحتسبها على سعر السوق السوداء بل على السعر الرسمي المحدّد من مصرف لبنان.

وقد قفزت هذه المسألة إلى واجهة الأحداث بعدما نشرت أنجيلا على حسابها الرسمي في “إنستغرام” صورة الشيك في سياق إثارتها مسألة نفقة ابنتيها ميشيل وميلانا من طليقها، حيث اعترضت بشكل واضح على احتساب النفقة المخصصة لابنتيها بالدولار على سعر الصرف الرسمي.

وظهر عبر خاصية القصص المصوّرة الشيك الذي تلقّته من وائل أخيراً بتاريخ 1-7-2021 بقيمة ستة ملايين ليرة لبنانية كنفقة شهرية لابنتيهما التي تبلغ 4000 دولار، مبدية استغرابها من احتساب الدولار على سعر 1500 ليرة، في حين لامس سعر الصرف في السورق السوداء حاجز الـ18000 ليرة لبنانية.







