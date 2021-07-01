شريط الأحداث

#نجوى_كرم تصلّي لخلاص لبنان من أنياب الدجّالين

July 1, 2021

وجّهت شمس الأغنية اللبنانية الفنانة نجوى كرم تحية شكر واكبار إلى قداسة البابا فرنسيس الذي دعا من حاضرة الفاتيكان في روما إلى الوحدة الروحية والصلاة والتأمل من أجل وجه لبنان، الذي لطالما كان وجه السلام والرجاء حتى يتمكّن من النهوض من أزمته الخطيرة التي تعصف به.

وعبّرت نجوى عن مدى حزنها ووجعها المزمن، ورفعت الصلاة من أجل إنقاذ لبنان وخلاصه من أنياب الدجالين، حسب ما ورد في تغريدتها، “يا وجع لمين بدّك تقول آااخ؟؟؟.. لمّا بينخرق الممنوع والعيب والحرام ما منعود نعرف شو لازم نعمل”.




وأضافت “منشكر الحبر الأعظم البابا فرنسيس على صلاتو اليوم لبلدنا لبنان يللي منتمنّى تكون مُرفقة بمرسوم دُوَلي رسمي حتى يتوحّد اللبنانيون لإيجاد حل يخلص هالبلد من أنياب الدجالين”.

 

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - Beirut Observer - Managed by Siteforbiz.com