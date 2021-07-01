توجيه الاتهام لشركة ترامب ومديرها المالي عقب تحقيق ضريبي

وجهت هيئة محلفين كبرى في منهاتن بمدينة نيويورك لائحة اتهام ضد شركة عائلة دونالد جيه ترامب، وهي منظمة ترامب، وأحد كبار مسؤوليها التنفيذيين، فيما يتعلق بتحقيق ضريبي في المزايا الإضافية التي تم توزيعها في الشركة.

ولم تتضح على الفور التهم المحددة الموجهة إلى الشركة ومديرها المالي ألين إنش فايسلبيرغ، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن لائحة الاتهام بعد ظهر الخميس بعد مثول فايسلبيرغ ومحامي منظمة ترامب أمام المحكمة.









وأفادت “نيويورك تايمز” أن المدعين العامين في مكتب المدعي العام بمنهاتن يدرسون المكافآت والامتيازات الفاخرة التي حصل عليها فايسلبيرغ، بما في ذلك شقة في منهاتن، واستئجار سيارات مرسيدس ودروس خاصة لأحفاده.

ويعد قرار الاتهام تطوراً رئيسياً في التحقيق، الذي قاده المدعي العام للمنطقة، سايروس آر فانس جونيو، الذي اجرى تحقيقاً شاملاً في ترامب وتعاملاته التجارية جنباً إلى جنب المدعي العام لولاية نيويورك، ليتسيا جيمس.