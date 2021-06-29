هنية يبحث تداعيات “سيف القدس” مع نصر الله خلال زيارته لبنان

في إطار زيارته للبنان أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية مباحثات مع الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله، تناولت تداعيات معركة “سيف القدس” وتأثيراتها.

وقال حزب الله في بيان إنه جرى خلال اللقاء “استعراض تفصيلي لمعركة سيف القدس وأسبابها ومجرياتها ونتائجها فلسطينياً وعربياً وإسلامياً ودولياً”.









وأضاف أن ذلك “يمكن المقاومة في فلسطين ومعها محور المقاومة في المنطقة من البناء على هذا النصر الكبير وتوظيف وتنظيم كل الطاقات والقدرات من أجل الوصول إلى النّصر الحاسم والنّهائي إن شاء الله”.

وأكد الجانبان، وفق البيان، على “عمق العلاقة القائمة بين حزب الله وحركة حماس وموقعها الأساسي في هذا المحور المبارك وفي هذه المعركة الحاسمة”.

من جهته قال المركز الفلسطيني للإعلام إن لقاء نصر الله وهنية ناقش تفصيليا معركة “سيف القدس”، مؤكدين على أهمية نصر المقاومة وهزيمة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الطرفان، وفق المركز، على أهمية تمكين المقاومة من البناء على النصر الكبير للوصول للنصر الحاسم على الاحتلال، مشددين على عمق العلاقة القائمة بين حزب الله و”حماس”.

ووصل هنية على رأس وفد من “حماس”، الأحد، إلى لبنان في زيارة تستغرق عدة أيام، حسب بيان صادر عن الحركة.

وخلال زيارته للبنان التقى هنية الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب.

ومنذ أيام يُجري هنية ووفد رفيع من قيادات حركته جولة خارجية يزور خلالها دولا عربية، ويلتقي فيها مسؤولين رسميين، ونخباً سياسية ومجتمعية.

وشملت الجولة حتى الآن مصر والمغرب وموريتانيا إضافة إلى لبنان، ويعتزم هنية مواصلتها في “عدد من دول المنطقة”، وفق ما أعلنته “حماس”، في وقت سابق، دون تحديد تلك الدول أو مواعيد زيارتها.

وشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، استمر 11 يوما، في الفترة ما بين 10 و21 أيار/ مايو الماضي، ما أسفر عن استشهاد وجرح آلاف الفلسطينيين، فيما ردت الفصائل الفلسطينية على العدوان بإطلاق آلاف الصواريخ تجاه كافة مواقع الاحتلال.