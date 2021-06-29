تواصل تداعيات أزمة نزار بنات

خاص – بيروت أوبزرفر

قال مصدر رفيع في السلطة الفلسطينية ، إن التحقيق في مقتل نزار بنات يسير بصبات ، غير أن هناك بعض من النقاط الفنية في هذا التحقيق والتي سيتم فيها إلقاء الضوء عن أسباب اعتقال بنات والكشف عن تفاصيل نشاطه قبل اعتقاله.









وبحسب المعلومات ، فإن بنات كان على علاقة وثيقة مع عناصر حماس في غزة ، وساعدهم على نشر أخبار كاذبة عن انتهاء صلاحية التطعيم ضد كورونا الذي نقله الاحتلال للسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى ذلك ، شجع بنات حركة حماس على ممارسة نشاط عنيف ضد قوات الأمن وساعدت أيضًا في جمع معلومات عن عدد منهم في الخليل.

وعبر المصدر عن حزنه الشديد لوفاة نزار بنات ، أضاف أن هذه شهادة أخرى على تورط حماس في تضليل الجمهور الفلسطيني باعتمادها على مصادر مثل بنات ، وتدهور أوضاعها بسبب التجاوزات الأمنية للقيادة في غزة.