تطورات “مقلقة” على الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

نشرت إيمي سمير غانم عبر حسابها على إنستغرام صورة لوالدتها دلال عبد العزيز، وذكرت أنها “متعبة”، وطلبت من الجمهور الدعاء لها.

وقبل أيام، قال الإعلامي رامي رضوان، صهر دلال عبد العزيز، إن حالتها لا يمكن أن توصف بأنها مستقرة.









وأوضح أن عبد العزيز “انتقلت من غرفة لأخرى (في المشفى) لكنها ما زالت في العناية المركزة”، مضيفا أنها لا تستطيع القيام بأي مجهود.

وبداية يونيو/حزيران الجاري، قالت مصادر طبية إن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز تشهد تطورات “إيجابية”، وإن الفنانة شهدت تحسنا ملحوظا.

وبحسب ما نقلت صحف مصرية حينها، فإن الأطقم الطبية تواصل متابعة الحالة الصحية للفنانة على مدار الساعة إلى حين تماثلها للشفاء.

وبحسب الأنباء، حرصت ابنتا دلال، إيمي ودنيا، على إخفاء خبر وفاة سمير غانم عن دلال عبد العزيز، بناء على نصيحة طبية.

ويأتي ذلك بهدف تحسين الحالة النفسية للفنانة ومنع تدهورها.