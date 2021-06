فيديو لمشجعة أرادت الابتسام للكاميرا فأسقطت عشرات المتسابقين ببطولة فرنسية للدراجات ثم هربت!

أت السلطات الفرنسية بالتحقيق، بعدما تسبَّبت مُشجِّعة في تصادم عشرات من راكبي الدراجات وسقوطهم، خلال سباق طواف فرنسا للدراجات الهوائية، ومن بينهم البطل أربع مرات كريس فروم، الذي بدأ يتألم وهو يحاول العودة لدراجته مرة أخرى بعد سقوطه.

This dumb dumb just took out half the top contenders. On day 1 : Stage 1 !!! #TourDeFrance pic.twitter.com/faAbqOw0Qz









— mylissa fitzsimmons (@mylissafitz) June 26, 2021