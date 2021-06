“حزب الله” يحتجز صحافيَين بريطاني وألمانية على طريق المطار

أفاد صحافيون لبنانيون ومنظمات حقوقية بأن عناصر تابعة لـ”حزب الله” احتجزت الصحافي البريطاني مات كيناستون، والصحافية الالمانية ستيلا مانر، على طريق المطار أثناء تغطيته أزمة الوقود في “محطة الأيتام”.

وأفادت سكرتيرة التحرير في موقع “ناو ليبانون”، آنا ماريا لوقا، بأن الصحافي البريطاني الذي يعمل ضمن فريق الموقع، احتجز على طريق المطار من قبل رجال عرّفوا عن أنفسهم بأنهم من “حزب الله”، وطلبوا هاتفه وجواز سفره، ولم يكتفوا بالتعرف الى بطاقته الصحافية. وقالت أن كيناستون توجه الى “محطة الأيتام” في طريق المطار، وهي المحطة الوحيدة التي فتحت ابوابها اليوم، لتغطية الأزمة، برفقة الصحافية الألمانية ستيلا مانر، التي أوقفت معه أيضاً. وقالت انهما توجها الى المحطة بعد مناشدة محطة الايتام القوى الامنية تنظيم عملية تعبئة المحروقات.

@NOW_leb journalist @MattKynaston has been detained on the Airport Road by men who introduced as #Hezbollah agents while trying to cover a story on the fuel crisis at one of the only petrol stations open. They requested his phone and passport, press card was not enough.

— Ana Maria Luca (@aml1609) June 28, 2021