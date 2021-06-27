وهاب: نبيه بري وسعد الحريري سيكونان خارج المعادلة السياسية في الفترة المقبلة

هنأ رئيس حزب التوحيد العربي وئاب وهاب, ضمن برنامج “وهلق شو” مع جورج صليبي, “النقابة تنتفض” بفوزها في انتخابات نقابة المهندسين معتبرا انه “من “الوقاحة” أن تشارك أحزاب السلطة في انتخابات نقابه المهندسين بعد ما فعلته بالناس”.

وتناول وهاب موضوع الإجتماع الثلاثي الذي عقد في دارة خلدة وقال “الرغبة كانت ثلاثية في عقد لقاء خلدة ودعينا لضرورة تشكيل حكومة ولا يمكن أن نكون بديلاً للدولة ونطالب بدعم الجيش والقوى الأمنية” وأضاف “لن نسمح بأن يقف إبن الجبل أمام مستشفى أو أن يكون بحاجة لطعام ووجهنا نداء للمغتربين “.









وهاب تمنى على المغتربين تقديم المساعدة عبر أهلهم وعبر البلديات مؤكداً ان كل الدروز خيارهم الدولة والجيش ومؤسساتها.

وفي موضوع تشكيل الحكومة قال وهاب “كان هناك كلام عن الحكومة خلال لقاء خلدة وجنبلاط قدم مبادرة ولكن المشكلة ليست بيدنا” مضيفا ان “تقديري بأن سعد الحريري على طريق الخروج من الحياة السياسية والرئيس بري لديه مشكلة كبيرة بإعادة إنتخابه مع المجتمع الدولي وان الحريري وبري سيكونان خارج المعادلة السياسية في الفترة المقبلة”.

رئيس حزب التوحيد العربي توجه لرئيس مجلس النواب نبيه بري قائلا “يا دولة الرئيس لا يجوز الذي يحصل” معتبرا انه “على الرئيس بري أن يقتنع أن هناك بديل للحريري لأنه أصبح ورقة بالحسابات الاقليمية من الصعب تعويمها”

وتابع وهاب في موضوع تشكيل الحكومة قائلاً “الحريري رئيس مكلف ولن يشكل حكومة مشكلته في الخارج وعليه الذهاب لحلها ومشكلته عميقة لا يمكن للرئيس بري حلها” وأضاف “مسألة تشكيل الحكومة ليست هنا وقبل فتح خط حوار جدي بين سوريا والسعودية وأميركا وإيران لن يكون هناك حلاً في لبنان .. وقد بدأ”.

وهاب اعتبر أن “الحزب قدم كل ما يملك من أجل تشكيل الحكومة ولا يتحمل مسؤولية التعطيل ويضع قوته بتصرف البلد”

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رئيس حزب التوحيد العربي تمنى الإسراع بتنفيذ البطاقة التمويلية وان يكون القبض بالدولار الـ”fresh”.

هذا وتحدث وهاب عن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ودور الحكومة بتصريف الاعمال وأجواء تقديم استقالته قائلاً “لاحق حسان دياب يدخل بالمجلس الماسوني العالمي رؤساء الحكومات السابقين”. وأكد وهاب ان “الانتخابات النيابية في موعدها وقد يتم تقديمها شهراً”.