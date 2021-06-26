حرب البيانات والتغريدات بين “وأمل” و”التيار” تصل إلى ذروتها!

بلغت الحرب الكلامية بين “حركة أمل” و”التيار الوطني الحر” أوجها، مع تغريدة عضو المكتب السياسي في حركة “أمل” النائب علي خريس الذي وصف رئيس الجمهورية ميشال عون بـ”الفاسد”، ليأتيه الرد من عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سليم عون الذي اعتبر ان “الكل يعلم علم اليقين من هو أساس الفساد ومن أين تبدأ مكافحته”.

وقال خريس عبر حسابه على “تويتر”: “من نكد الدهر أن يتحدث التيار الوطني الحر عن الفساد، أنتم أساس الفساد في البلد، عندما يذكر مصطلح الفساد أمام أي لبناني يتبادر إلى ذهنه صفقاتكم في وزارة الطاقة، من الواضح أن همكم الوحيد هو ترويج السيناريوهات الإعلامية السخيفة، وبالمناسبة مكافحة الفساد تبدأ من الفاسد ميشال عون”.









وردّ عليه النائب عون قائلاً: “علي خريس، أفضل من عبّر عن مكنوناتهم الدفينة تجاه فخامة الرئيس والتيار الوطني الحر”.

وأضاف: “سنظلّ ننكّد عيشة أمثاله حتى يصلح لبنان وينتصر الحق على الباطل. بالمناسبة، الكل يعلم علم اليقين من هو أساس الفساد ومن أين تبدأ مكافحته!

كما هاجم أيضاً النائب جورج عطالله النائب خريس قائلاً: “يخرس الخريس دهراً لينطق عهراً، دفاعاً عن نبيهه ملك الأرانب وشريك النصّ وشافط الصناديق وزلمة السوريين والمنقلب عليهم من سنة ٢٠١١ والمُسترضي لهم اليوم”.

وتابع “حتى جمهور الخُرَيس يعرف ملك الفساد ويسخر من إتهام رئيس الجمهورية”.

ورد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب غازي زعيتر على عطاالله، وقال: من ثمارهم تعرفونهم، أسرار ميشال عون تعرفونها من صغاره… هم وكبيرهم للذل والقهر وتدمير لبنان العنوان”.

وردا على ما جاء في بيانِ هيئةِ التيارِ الوطنيِّ الحرّ في قضاء بنت جبيل أصدرت شُعبةُ رويسات جديدة المتن في حركةِ أمل البيانَ التالي:

من عتَباتِ درجِ المُتحفِ الوطني حيث مصافحة جنرال العهد القوي الشهيرة التي لم يمحوها سوى نجيع دماء المقاومين في حركة امل والشعار ابدا ودائما الموقف سلاح والمصافحة إعتراف نقول لهؤلاء بأن من افسد على اللبنانيين استقرارهم ودمر كل مقومات دولتهم ومؤسساتها وفاحت روائح فساده في البر والبحر والسدود والكهرباء والاتصالات خير له ان يصمت ولاينبري محاضرا بالعفة . إن من يدعي ليلا ونهارا ولا ينكر أبوته للقرار الاممي المشؤوم 1559 لا يحق ان يدعي ابوة للسيادة الوطنية .

اما حدود مائنا وبحرنا وثرواتنا خبرها اليقين مع آذان بلال فحص وهشام و حسن قصير وقافلة المقاومين الذين لا حقهم جنرال بعبدا ذات يوم وها هو وصغاره يعودون الى ترسيم الحدود بين اللبنانيين .

في الختام نقول لهؤلاء الصغار ارحموا اللبنانيين واصمتوا لان من كان تاريخه و بيته من زجاج لا يرمي الشرفاء بحجارة الحقد .

وفي سياق متصل، رد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب هاني قبيسي على “التيار الوطني الحر”، وقال: “لقد عقدتم اتفاقات مع القاصي والداني للوصول الى رئاسة الجمهورية وانقلبتم عليها، ومن قعر الانهيار تبحثون عن اتفاقات لرئاسة جديدة تتعلق بذيل حكومة تريدون تشكيلها للهدف نفسه، ومبادراتنا حاولت إنقاذكم ورفضتم، مختبئين خلف شعارات واهية لاعلاقة لها لا بالمناصفة ولا بالعيش المشترك، إنما بالمحاصصة التي دمرت البلد.

وأضاف: “منذ بداية عهدكم أفشلتم كل الحكومات، استبدلتم مؤسسة الكهرباء بالبواخر ووزارة الطاقة بارتال السيارات على محطات الوقود، أصبح المواطن يبحث عن لقمة عيش بذل وليتر زيت بقهر وعلبة حليب بصراخ طفل، إخجلوا من أنفسكم واطلقوا سراح الوطن الذي اعتقلتموه رهينة مقابل وزارة عهدكم دمار الوطن”.