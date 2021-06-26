“الملك بدّو ملكة”… وائل كفوري يودّع العزوبية مجدداً؟

تناقلت صفحات المعجبين بالفنّان #وائل كفوري صورته برفقة فتاة، ذُكِر أنها تُدعى شانا عبود، وأشارت إلى أنّ كفوري ارتبط بها مؤخراً.

واستندت الصفحات، في هذه الأخبار، إلى الصّورة التي نشرها صديق كفوري الشاعر حبيب بو أنطون، وأرفقها بأبيات من الشعر أهداها إليهما: “يا قمر ضوّي الفلك، برأي العِلم الفلكي، المملكة بدها ملك والملك بدّو ملكة”.









وأعاد بو أنطون نشر الأخبار التي تحدّثت عن ارتباط كفوري بشانا على خاصية “الستوري”، في حسابه عبر “إنستغرام”.

اللافت أنّ عدداً من المعلّقين في “إنستغرام” ذكروا أنّ شانا تشبه الفنانة إليسا بدرجة كبيرة، فيما تمنّى البعض الآخر أن يعود لطليقته والدة ابنتيه.

وائل الذي يحيط حياته الخاصّة بسرّية تامّة، انتشرت منذ أكثر من عام أخبار عن دخوله في علاقة حبّ مع شانا عبود بعد طلاقه من أنجيلا بشارة بوقت قصير، وكانت تخرج بين فترة وأخرى شائعات تلفت إلى قرب زواجه بها.

المصدر: النهار