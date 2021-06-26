اللبنانيون يختلفون على كل شيء إلا على فيروز

صنعت صورة للفنانة اللبنانية فيروز الحدث في لبنان الجمعة بعد نشر صورة جديدة لها.

ونشرت ابنتها المخرجة ريما رحباني، على فيسبوك صورة لها برفقة والدتها فيروز، معلقة عليها “سيلفي والماضي خلفي”. ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من الجمهور ما بين احتفاء بطلة فيروز وتنمّر على شعرها وانتقاد لريما التي تصر على “احتكار” فيروز.









وظهرت فيروز بشعر عفوي، وماكياج خفيف، وبوجه اجتاحته سنوات التجاعيد. ونالت الصورة تفاعلا كبيرا أعاد فيروز إلى دائرة الضوء، وهي التي تؤثر لعبة الغياب.

ووسط كل الأزمات التي تعصف بلبنان، واشتداد الخناق على اللبنانيين الذين يعيشون على وقع أزمة اقتصادية غير مسبوقة، قال معلقون إن الصورة استطاعت “إعادة لمّ شمل” اللبنانيين على حب فيروز.

واستطاعت فيروز التي عرفت بتغنيها بالقيم النبيلة؛ من حب ووطنية وامتداح للطبيعة، أن تجمع حولها كل اللبنانيين من جميع أطيافهم ومذاهبهم الفكرية والسياسية، في زمن التشرذم والحروب والصراعات الأهلية، حيث بقيت أغانيها الخالدة معبرا فسيحا لمساحة من الأمل والحب والتمسك بالحياة.