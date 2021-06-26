الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يصل لتسوية بشأن زجاجات الجعة واللاعبين المسلمين

وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ويفا” على سحب زجاجات الجعة من أمام اللاعبين المسلمين خلال المؤتمرات الصحفية في حال تقدموا بطلب من أجل ذلك، بعد تصرف لاعب وسط فرنسا بول بوغبا الذي أثار جدلاً واسعاً.

وأكد متحدث باسم الاتحاد القاري للعبة لوكالة فرانس برس معلومات نقلتها صحيفة “دايلي تيليغراف” البريطانية، وقال “سنسأل اللاعبين المسلمين إذا كانوا موافقين أم لا” مذكراً أن الأمر يتعلق بـ “جعة من دون كحول”.









وأضاف المتحدث أيضاً، أنّ شركة “هاينيكن” المنتجة للجعة وأحد الرعاة الأساسيين لكأس أوروبا “موافقة على هذه المقاربة”.

وكان بوغبا سحب زجاجة الجعة الموضوعة أمامه على الطاولة قبل التحدث إلى الصحافيين خلال المؤتمر الصحافي بعد انتهاء مباراة فرنسا وألمانيا، ما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أن تصرف لاعب الوسط الفرنسي جاء بعد 24 ساعة من قيام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بسحب زجاجتين من “كوكا كولا”، ونصح بشرب الماء بدلاً من المشروب الغازي الأميركي الشهير.

وكان الاتحاد القاري أشار لاحقاً بعد الحادثتين، إلى أنّ اللاعبين عموماً لا يواجهون أي غرامة، لكنه قام بتذكير اتحادات المنتخبات الـ 24 المشاركة في البطولة القارية بأهمية الشركات الراعية “للبطولة ولكرة القدم الأوروبية عموماً”.