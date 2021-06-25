ما وراء توتر العلاقة بين مصر وحماس

خاص – بيروت أوبزرفر

علم بيروت أوبزرفر أن هناك حالو من الغضب التي تسيطر الآن على الساحة السياسية داخل حركة حماس بسبب التصريحات التي أدلى بها أخيرا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار.









وقال مصدر فلسطيني مسؤول أن السبب الرئيسي وراءالغضب هو إن حماس لا تشكر بما يكفي جهود مصر في غزة بعد “سيف القدس”. وعلى حد قوله ، اقترحت السلطة الفلسطينية تقديم مساعدة كبيرة لحماس في إدارة نضال إعادة التأهيل ، حتى كجزء من عملية المصالحة بينهما ، لكن حماس رفضتها بالكامل بأمر مباشر من يحيى السنوار.

وبحسب هذا المصدر يشعر الفلسطينيون بالقلق من أن إعادة إعمار غزة لن تنجح بسبب هذا الخلاف ، بالإضافة إلى أنه وفي المحادثات التي جرت بين مصر وممثلي السلطة الفلسطينية في رام الله ، تقرر استمرار الحوار الفلسطيني الداخلي ، رغم سياسة حماس ورفضها قبول المساعدات الدولية.