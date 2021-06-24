خامنئي سيتلقى الجرعة الأولى من اللقاح الإيراني ضد كورونا

أعلن مسؤول إيراني، أن المرشد الأعلى، علي خامنئي سيتلقى الجرعة الأولى من اللقاح المصنع محليا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال رئيس المنظمة الإيرانية للعلوم الطبية، علي رضا مرندي، إن خامنئي، سيتلقى الجرعة الأولى من اللقاح الإيراني “كوفيران بركات” للفيروس قريبا.









ويرفض خامنئي أخذ أي لقاح غير إيراني، كما اشترط أن يوضع اسمه مع فئة ما فوق الثمانين، لا أن يستعجل دوره.

ويبلغ خامنئي من العمر 82 عاما، وكانت السلطات أعلنت إجراءه عملية جراحية في البروستات، وصفت بالناجحة عام 2014.

بدوره، قال وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، إن بلاده ستصبح من الأقطاب الرئيسية لإنتاج وتصدير لقاح كورونا في العالم.

وكان مدير أبحاث لقاح “كوفيران بركات” حسن جليلي أعلن الشهر الماضي أنه تم إنتاج مليون جرعة من اللقاح المحلي، مشيرا إلى أنه سيتم إنتاج 18 مليون جرعة بحلول شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.