“سي أن أن”: كوشنر وإيفانكا قرّرا الابتعاد عن ترامب

قالت شبكة “سي أن أن” الأمريكية، إن إيفانكا ترامب، وزوجها جاريد كوشنر، قرّرا رسميا الابتعاد عن الرئيس السابق سياسيا.

ولفتت الشبكة بحسب مصادر إلى أن إيفانكا وكوشنر قررا الابتعاد عن ترامب الذي لا يزال يدور في فلك الاتهام بتزوير نتائج الانتخابات الماضية التي أفرزت عن وصول الديمقراطي جو بايدن إلى البيت الأبيض.









وأضافت أن إيفانكا وزوجها لم يعودا يتواجدان حول ترامب في منتجع “مار إيه لاغو” بولاية فلوريدا.

ونقلت “سي أن أن” عن مصادرها قولها إن إيفانكا ترامب تريد حياة أقل تعقيدا، تجمع فيها بين علاقة جيدة بوالدها وزوجها كل على حدة.

وتابعت أن الفترة الأخيرة شهدت توترات بين ترامب وكوشنر، الذي عمل خلال السنوات الأربع الماضية كمستشار له.

ولعب كوشنر دورا بارزا في حقبة ترامب، لا سيما فيما يخص الشرق الأوسط، حيث كان عرابا للتطبيع الذي قامت به الإمارات، والبحرين، والسودان، والمغرب، مع الاحتلال.