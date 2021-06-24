أبو مرزوق يستبعد حصول أي مصالحة داخلية قريبا

خاص – بيروت أوبزرفر

علم بيروت أوبزرفر أن القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق قال أخيرا لعدد من الصحافيين مؤخرا إن حماس قالت لممثلي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إنهم لن يمنحوا توكيلًا رسميًا للسلطة الفلسطينية فيما يتعلق بمحادثات المصالحة ، وقالوا إنهم سيعملون مع جميع فصائل المقاومة من أجل محاربة هذه الخطوة التي هي عكس ما يريده معظم الفلسطينيين.









ونقل مصدر فلسطيني عن أبو مرزوق قوله إن حماس ترفض محاولات المجتمع الدولي إقناع الحركة بتعديل سياستها بشأن الاتفاقات السياسية التي تم التوقيع عليها من قبل.

ونوه هذا المصدر إلى وجود إشارات قادمة من وفد الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط ، إلى أن هذا الموقف يضر بالحركة أولاً ، وقد يجعل من الصعب فحص حذفها من قوائم التنظيمات الإرهابية في دول غربية مختلفة.