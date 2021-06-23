تقرير أمني فلسطيني يكشف: أهالي حي الشيخ جراح مستاءون من حماس

خاص – بيروت أوبزرفر

توصل أحد الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرفيعة أخيرا إلى استنتاج أمني ، وهو الاستنتاج الذي يشير إلى غضب العديد من التجار والباعة في حي الشيخ جراح من تأثير المظاهرات التي يقوم بها نشطاء حركة حماس في الحي.









وقال التقرير أن ردود الفعل تتواصل على الساحة الفلسطينية مع اشتعال الاحتجاجات في حي الشيخ جراح بالقدس بواسطة نشطتاء حركة حماس ، وهو ما بات واضحا الأن خاصة مع حالة الكساد التي تسيطر على الوضع التجاري بالمدينة وتخوف الكثير من المواطنين الأن إلى الدخول للحي والقيام بالشراء منه.

وأشار التقرير إلى شكوى الكثير من التجار في القدس الغربية من عدم وصول أي مواطن للشراء من الحي ، موضحا أن موجات العنف من عناصر حماس أو من عناصر الاحتلال واشتباكها المتواصل مع الفلسطينيين أثرت سلبا على الوضع الاقتصادي لهذا الحي بوضوح ، حيث لم يعد أي شخص يزوره بسبب التخوف من أجواء التصعيد بالحي.

جدير بالذكر أن غالبية التجار في القدس يعملون بصورة يومية ، أو ما يعرف اقتصاديا نظام اليوم ، وهو ما يزيد من حجم الضغوط الاقتصادية الحاصلة الان بحي الشيخ جراح

اللافت أن بعض من منصات ومواقع التواصل الاجتماعي رصدت غضبا كبيرا من التجار في حي الشيخ جراح من عناصر حماس بالتحديد ، خاصة ممن يعملون اليوم بيومه وبنظام اليومية ، الأمر الذي دفع بالكثير من سكان الحي إلى الاعراب عن غضبهم الشديد من كل طرف يعطل انشطتهم الاقتصادية بأي صورة