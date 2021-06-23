لقاء باسيل- صفا: رئيس التيار الوطني ما زال متمسّكاً بموقفه

أكدت مراسلة “الجديد” أنّ اللقاء بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والحاج وفيق صفا لم يُعقد ليل أمس بل مساء الأحد وقد جرى عرض كيفية حل الأزمة الحكومية وعُلم أنّ باسيل ما زال متمسّكاً بموقفه لجهة صيغة “888” وتسمية الوزيرين المسيحيين.

وأشارت إلى أنّه من المفترض أن تتواصل اللقاءات بين باسيل وصفا لإيجاد مخرج قبل أيّ خطاب للسيد نصر الله.









ولفتت إلى تردّد معلومات عن خطوة سيقوم بها رئيس الجمهورية وأن هذه الخطوة يمكن أن تكون البحث عن آلية لسحب التكليف من الرئيس سعد الحريري وهو أيضا ما سبق أن لفت إليه النائب جورج عطالله.

ولاحقا، أوضحت مصادر مقرّبة من بعبدا لـ”الجديد” أنّ الحديث عن أنّ الخطوة المقبلة لرئيس الجمهورية هي لسحب التكليف من الرئيس سعد الحريري غير صحيح لأنّ بعبدا تدرك أنّ هذه الخطوة غير دستورية.