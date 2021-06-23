بتتذكرو ؟ – بقلم بدريه عيتاني

كنا وقت نوقّف ع محطة بنزين،

يمسحولنا قزاز السيارة و يسقونا قهوة و أهلا و سهلا معلّم.

وإذا نقلّو فوّلي السيارة ينبسط قد الدني و يصير يحتار كيف بدو يهتم فيك.

هلق،

بس توقّف ع محطة بنزين، بيصفرّ وجّو كأنك عم تسحب روحه،

اذا خبطلك عالسيارة رح تبلع بريقك و تقبل،

إذا كبّلك تفل القهوة ع سيارتك رح تمسحن بكرامتك و تقبل،

إذا قلتلو فوّلي بيزعبك وبقلك ما بدي عبي،

وإذا ناقشتو ليش فلان ب ٦٠ و أنا ب ٢٠ بقلك حرّ ما بدك ما تعبي.

هلق،

نحن بدنا نمسحلو عرقات جبينو حتى يعبيلنا،

نحن بدنا نضيفو قهوة نبرطلو حتى يعبيلنا زيادة،

نحن بدنا نحتار كيف نهتم فيه بس حتى يرضى علينا ويضل يعبيلنا.

آآآآآآخ كيف بتقلب الإيام.

اييييييه رزق الله ع هيديك الأيام.

كنا نقول عايشين عيشة الكلاب.

هلق عم نتحسر ع عيشة الكلاب لي كنا عايشينها.

يا ريت نرجع نعيش عيشة الكلاب.







