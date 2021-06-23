يرأسها في العراق محمد علي مينائي: الوحدة 840 في فيلق القدس تغتال المعارضين العراقيين لإيران

كشفت مصادر موثوقة لصحيفة عكاظ السعودية عن هوية مليشيا إيرانية مختصة باغتيال شخصيات عراقية بارزة، تسمى «الوحدة 840» التابعة لفيلق القدس بالحرس الثوري. وقالت المصادر: منذ بداية المظاهرات الشعبية في العراق في أكتوبر 2019 تم اغتيال عدد كبير من الوجوه السياسية بمن فيهم أكاديميون مثل البروفيسور أحمد الشريفي الذي صفي في مكان عمله بجامعة المنارة في ديسمبر الماضي.









وأضافت أن هذه المليشيا مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ عمليات استخبارية وعملياتية في العراق على رأسها جمع المعلومات عن الجهات المعارضة للتدخل الإيراني وتحذيرها وتهديدها، وفي حال لم تنصَع إلى التحذيرات تتم تصفية عناصرها من قبل وحدات متخصصة تأتي من طهران.

وأفصحت المصادر عن هوية رئيس مكتب العراق في «الوحدة 840» وهو ضابط كبير في الحرس الثوري يدعى محمد علي مينائي. وأفادت بأن التقرير الذي جرى إعداده عن هذه المليشيا يثبت بالأدلة القاطعة تورط فيلق القدس في عمليات اغتيال في العراق، ومن المرجح أن يتم تمريره لاحقاً إلى جهات دولية معنية بمحاكمة الإيرانيين المتورطين.

وتحدث التقرير -حسب المصادر العراقية- عن معلومات مفصلة عن «الوحدة 840» التي يرأسها حالياً سردار باقري، مؤكدا أنها تنفذ عمليات إرهابية خارج إيران. وتضمّن معلومات مفصلة عن نشاط الوحدة في ساحات جغرافية مختلفة بما فيها دائرة أوروبا والولايات المتحدة، دائرة الشرق الأوسط، دائرة القوقاز وآسيا الوسطى، ودائرة التعامل مع المعارضة الإيرانية. كما احتوى التقرير على معلومات عن عناصر الوحدة، وهم الضباط الذين يقومون بتشغيل وتجنيد عناصرها بالوكالة سواء إيرانيين أو من دول أخرى.