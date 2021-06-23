ماتيو ابن الأب مجدي علاوي جثة في منزل… هذا ما كشفه مصدر أمني

ضجت مواقع التواصل بفاجعة العثور على جثة ابن الأب #مجدي علاوي جثة في منزل بمنطقة عين بزيل بكسروان. وأكد مصدر أمني لـ”النهار” أن “ماتيو ابن الأب مجدي علاوي توفي منذ 3 أيام وفق ما كشفه الطبيب الشرعي نادر الحاج، وأن شقيقه هو من وجد جثته في شقة تملكها إحدى الجمعيات”.

وأضاف أن “فرضية الانتحار مرجحة وفق التحقيقات الأولية، لكن التحقيقات مستمرة”.

وبعدما انتشر خبر وفاة #ماتيو علاوي (مواليد 1996)، استعاد أصدقاؤه منشوراً كتبه في “فايسبىوك” بتاريخ 14 حزيران الحالي، عبّر من خلاله عن يأسه من الوضع الحالي في لبنان.









وكتب ماتيو: “أنا شخصياً عايش حالة يأس، كآبة، حزن، قرف، إستسلام،… ما قادر شوف مستقبل، ما قادر شوف وضع أحسن، ما قادر شوف إيام حلوة لبعيد… يمكن بالوقت الحالي بجرّب رفه عن حالي بأي وسيلة ممكنة… بس فعلياً، بتخلص لحظة الترفيه وبتروح معها الضحكة، وبرجع لنفس الحالة… كيف قادرين نعيش هيك؟ كيف قبلانين؟”.

ونعت صفحة “سعادة السماء” التي يرأسها الأب مجدي، الشاب الراحل عبر صفحتها في “فايسبوك”، طالبة الصلاة لراحة نفسه.

وكان الأب علاوي تقدم ببلاغ في مخفر انطلياس لقوى الأمن الداخلي، يفيد بأن ابنه اختفى في 19 حزيران الحالي.

المصدر: النهار