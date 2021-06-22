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كم بلغت نسبة ارتفاع أسعار الاستهلاك في أيار؟

June 22, 2021

أعلنت ادارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر ايار 2021 سجل ارتفاعا وقدره 6,06% بالنسبة لشهر نيسان 2021.

كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:




ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 6,66 %

ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 5,57%

ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 6,34 %

ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 6,81%

ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 5,32 %

ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 6,40 %

واشارت الى ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر أيار 2021 سجل ارتفاعا وقدره 119,83% بالنسبة لشهر أيار 2020. كما بلغ تضخم اسعار الاستهلاك خلال الاشهر الاولى من السنة 33,2% .

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