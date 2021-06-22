كم بلغت نسبة ارتفاع أسعار الاستهلاك في أيار؟

أعلنت ادارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر ايار 2021 سجل ارتفاعا وقدره 6,06% بالنسبة لشهر نيسان 2021.

كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:









ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 6,66 %

ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 5,57%

ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 6,34 %

ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 6,81%

ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 5,32 %

ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 6,40 %

واشارت الى ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر أيار 2021 سجل ارتفاعا وقدره 119,83% بالنسبة لشهر أيار 2020. كما بلغ تضخم اسعار الاستهلاك خلال الاشهر الاولى من السنة 33,2% .