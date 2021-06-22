علي حمادة : باسيل “غول” وميشال عون لا يشبع والمشكلة هي الانتخابات الرئاسية

كشف الصحافي علي حمادة في مقابلة له ضمن برنامج “الحدث” مع نانسي السبع أن محيط الرئيس المكلف سعد الحريري من مستشاريه الذين يملكون أسراره نصحوا بأن السفينة تغرق وعليه الرحيل ولكنه رفض.

ولفت حمادة أن “هذا العهد ميشال عون وليست دولة ميشال عون وهو ليس صاحب الدولة وليس هو الملك المتوج وليس امبراطوراً على لبنان ولكن الحريري يمثل ما يمثل ولديه صفة تمثيلية لا ميشال عون ولا غيره يستطيع أن يأخذها منه.









وحمادة وصف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بـ”الغول” وميشال عون لا يشبع وشدد على أن “ما في حكومة وما في اعتذار”.

وتابع “ميشال عون غير مؤهل ليكون رئيسا للجمهورية ولا يريد الحريري في الحكومة ولديه استحقاق رئاسي”.

وكشف أيضاً وقال “المسؤولون الفرنسيون المهتمون بالملف اللبناني يعتبرون أن المشكلة في لبنان هي الانتخابات الرئاسية ووصلوا إلى قناعة قبل أسبوع بأن المسألة تتعلق بصفقة متعلقة برئاسة الجمهورية وهي لب الموضوع”.

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