العقوبات الأميركية على الرئيس الإيراني تعرقل وضع رئيسي أمام المجتمع الدولي

في تجمع عام 2019 لقادة الحرس الثوري الإيراني، تعهد إبراهيم رئيسي، الرئيس المحافظ للنظام القضائي في البلاد آنذاك، بالانتقام من الإيرانيين الفاسدين وأشاد بالحرس الثوري لإسقاطه طائرة أميركية بدون طيار.

وفي ذلك الوقت، قال رئيسي وفقًا لمقاطع فيديو على وسائل الإعلام الإيرانية: “لن نقطع أصابع الفاسدين فحسب، بل نقطع أذرعهم”، مضيفًا أن إسقاط الدورن ساعد في تحويل وضع البلاد إلى “التحدي. بدلا من المفاوضات”.









والآن، تم انتخاب رئيسي، رجل الدين المتشدد البالغ من العمر 60 عامًا والحليف المقرب للمرشد الأعلى للبلاد، علي خامنئي، رئيساً بعد حملة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها كانت مصممة لضمان فوزه.

على مدار الـ18 شهرًا الماضية، شغل الرئيس المنتخب منصب رئيس القضاء الإيراني، على الرغم من أن جماعات حقوقية تقول إن لديه سجلًا “موثقًا جيدًا” من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على مدى العقود الثلاثة الماضية، قبل وأثناء فترة وجوده في دفة القضاء.

وقد اتُهم بلعب دور في وفاة آلاف السجناء السياسيين في الثمانينات، وفي حملات قمع مميتة ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة عامي 2009 و2019.

وفي 2019 فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيسي بتهمة ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وذلك للدور الذي تردد أنه لعبه في إعدام آلاف من المسجونين السياسيين في 1988. ولم تعترف إيران قط بهذه الإعدامات.

وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن هذا الوضع من شأنه أن يجعله أول رئيس إيراني يصعد إلى المسرح العالمي في ظل مثل هذا التصنيف.

وأضافت “فوز رئيسي يمكن أن يشكل أيضًا مأزقًا محرجًا لإدارة الرئيس جو بايدن، لأنه تم إدراجه في القائمة السوداء بموجب العقوبات الأميركية، والتي تحظر عمومًا أي تعامل معه”.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرض هذه العقوبات في أمر تنفيذي لم يلغه بايدن.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة ليس لها علاقات رسمية مع إيران، و”لن تتعامل مباشرة مع رئيسي كرئيس”، حسبما تقول نيويورك تايمز، فإن البلدين يجريان محادثات، من خلال وسطاء، في فيينا، حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية.

وجاء في أمر العقوبات الأميركية أن رئيسي متورط أيضًا في حملة النظام الوحشية ضد احتجاجات الحركة الخضراء الإيرانية التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الفوضوية في إيران عام 2009.

واتهم القرار الأميركي رئيسي بـ “الرقابة الإدارية على إعدامات الأفراد الذين كانوا أحداثًا وقت ارتكابهم جرائمهم، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للسجناء في إيران، بما في ذلك بتر الأطراف”.

وقال هادي غيمي، مدير مركز حقوق الإنسان في إيران، وهو منظمة مستقلة مقرها نيويورك: “منذ سن العشرين، كان يصدر أوامر إعدام وأحكام بالسجن”.

وأضاف: “خلال فترة توليه منصب رئيس القضاء، قاد حملة قمع واسعة النطاق. ليس لديه خبرة في الحكم، لكن لديه روابط عميقة جدًا بجهاز الأمن والاستخبارات”.

يُنظر إلى رئيسي على أنه خليفة المرشد الأعلى البالغ من العمر 82 عامًا – الذي له الكلمة الأخيرة في جميع شؤون الدولة المهمة. وقد يكون انتخابه رئيساً خطوة كبيرة في صعوده إلى أعلى منصب.

وكان مجلس صيانة الدستور المحافظ المقرب من المرشد الأعلى، والمسؤول عن فحص المرشحين للرئاسة، أقصى جميع المنافسين الآخرين الذين كان من الممكن أن يشكلوا تحديًا خطيرًا لرئيسي قبل التصويت، الجمعة الماضية.