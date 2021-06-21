إجراءات عقابية أوروبية متعلقة بلبنان؟

أكد دبلوماسي أوروبي أن “الاتحاد الاوروبي لا يسعى لمعاقبة اللبنانيين وإنما لحض القيادات على التوصل لاتفاق”.

وأعلن الدبلوماسي الاوروبي لـ”الحدث” أن “وزراء في الاتحاد الأوروبي أكدوا استعدادهم لاتخاذ إجراءات عقابية متعلقة بلبنان”.









واشار الى ان “رسالة بوريل إلى لبنان عكست الموقف الأوروبي الجامع”.

هذا وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لـ”الحدث”: بعض الدول الأعضاء اقترح إمكانية اتخاذ عقوبات بشأن الأزمة في لبنان”.

وأضاف: “قرار العقوبات ضد أطراف محددة في لبنان قد يتخذ بعد أسابيع”.

كما اشار الاتحاد الأوروبي الى ان “العقوبات بشأن الأزمة في لبنان لم تبحث بعد في الأطر المناسبة”.