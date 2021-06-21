إليسا لجبران باسيل: “استحي بقا”!

كعادتها تتابع النجمة اللبنانية إليسا المواقف والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان، وتبدي رأيها جهاراً في الأحداث، وفي هذا الإطار حملت بعنف على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على خلفيّة مواقفه الأخيرة التي وصفتها بالشعبوية والفاشلة. وكتبت في هذا الإطار “الناس عا بواب الصيدليات والمحطات والمستشفيات عم تنبش عا لقمة عيشا والصهر عم بحصّل حقوق المسيحيين مع الحزب، ما في ضمانة لحقوق كل اللبنانيين غير الدولة، استحي بقا خطاب شعبوي طائفي فاشل”.

الناس عا بواب الصيدليات والمحطات و المستشفيات عم تنبش عا لقمة عيشا والصهر عم بحصل حقوق المسيحيين مع الحزب

ما في ضمانة لحقوق كل اللبنانيين غير الدولة ،استحي بقا

خطاب شعبوي طائفي فاشل





— Elissa (@elissakh) June 20, 2021