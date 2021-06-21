عويدات يحيل غادة عون مجددا على التفتيش القضائي.. والاخيرة ترد بعنف

أحال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على هيئة التفتيش القضائي النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون لمنعها المحامي العام الإستئنافي القاضي سامر ليشع رفع الأختام عن شركة مكتف لتحويل الأموال الذي تبلغ منها أنها لا تزال تجري تحقيقاتها في الملف ولن ترفع الأختام قبل انتهاء هذه التحقيقات.

وكان وكيل الشركة المحامي المحامي ألكسندر نجار قد تقدم بطلب رفع الأختام عنها أمام القاضي ليشع قبل أن يرفع طلبه الى التمييزية.









رد عون:

وردا على قرار عويدات، قالت القاضية عون للـOTV: “تقدمت بشكوى بوجه القاضي عويدات للمخالفات التي ارتكبها بتوزيع الأعمال في دائرتي خلافًا لصراحة المادة ٢ وبوقفي عن العمل وتجريدي من صلاحياتي عن طريق منع الاجهزة الأمنية من مخابرتي لاني فتحت ملفات فساد لا يريد حضرة مدعي عام التمييز فتحها لانه كان قد حفظها سابقًا وبالتالي هو يعطّل مرسوم التشكيلات لهذه الجهة وهذا موقف خطير جدا وقد تقدمت بشكوى ضده أمام التفتيش دون ان يحرّك التفتيش ساكنًا ويستدعيه فمن يجب احالته على التفتيش هو مدعي عام التمييز لا انا”.