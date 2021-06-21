ماذا ينتظر إيران تحت سطوة رئيسي؟

انتقلت جذوة النقاشات بين المحللين والمراقبين بعد انتخاب إبراهيم رئيسي المرشح المتشدد رئيسا لإيران للسنوات الأربع المقبلة إلى مرحلة استشراف علاقات البلد مع محيطه الإقليمي ومآلات مفاوضاته مع القوى الكبرى حول برنامجه النووي المثير للجدل ودعمه للجماعات المتطرفة في منطقة الشرق الأوسط.

وعلى الرغم أن الدعم الكبير الذي حظي به رئيسي من طرف مؤسسات التيار المحافظ وعلى رأسها الحرس الثوري ومن خلفهم المرشد الأعلى علي خامنئي لم يكن مفاجئا، لكنه يدفع إلى التساؤل عن مستقبل إيران في ظل انفراد المحافظين الأصوليين بالسلطة من جديد وإقصاء خصومهم السياسيين من المشهد بالكامل عقب سيطرتهم العام الماضي على البرلمان.









إيران تعزل نفسها

يخشى الكثيرون من أن تكون فترة ولاية رئيسي مشابهة لولايتي الرئيس الراحل أكبر هاشمي رفسنجاني، الذي يعود إليه الفضل في تأسيس المشروع النووي لإيران والمراكز الخاصة بتصنيع الصواريخ المتطورة رغم أنه حاول تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية مع دول المنطقة والعالم التي تضررت طوال فترة الحرب العراقية – الإيرانية.

لكن يبدو أن الفرق الأبرز بين فترتي ولايتي هاتين الشخصيتين هو أن الظروف مختلفة كثيرا خاصة بعد ما شهدته منطقة الشرق الأوسط من تغييرات عميقة وتفاخر طهران بسيطرتها على عواصم عربية (بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء). ومع ذلك ستكون فترة رئيسي مليئة بالأحداث التي ستجعل إيران في عزلة أكبر مما كانت عليه في السابق.

وعلّق علي واعظ المستشار بمجموعة الأزمات الدولية على فوز رئيسي الذي ترك له مجلس صيانة الدستور المجال لتخطي جميع المرشحين في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية قائلا إنه “بعد أن بلغت إستراتيجياته الإقصائية ذروة جديدة، لم يترك مجلس صيانة الدستور مجالا للدهشة”.

ويرى محللون أن سجل القاضي رئيسي، الذي عينه المرشد في 2019 في منصب رئيس القضاء، في الولاء الشديد لرجال الدين الحاكمين يساعد في تفسير فوزه في الانتخابات التي جرت الجمعة الماضي كما كان متوقعا في سباق قصرته السلطات حصريا على المرشحين المتشددين من أمثاله.

سجل حقوقي أسود

المؤكد أن فوز رئيسي المعارض العنيد للغرب الذي يتهمه المنتقدون بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ترجع إلى عشرات السنين ويحظى بدعم سياسي من خامنئي سوف يعزز فرصه في خلافته في يوم من الأيام على أعلى مقعد في هرم السلطة، وهو ما قد يكون كابوسا بالنسبة إلى الغرب عموما والولايات المتحدة خصوصا.

لكن ذلك سيجعل من الدولة الآن في عزلة أكبر نظرا إلى سجلها الحقوقي الأسود وتدخلها في شؤون جيرانها وعدم اهتمامها بنزع فتيل الاستفزازات بإصرارها على امتلاك أسلحة نووية مهما كلفها الثمن على الرغم من أنها في الظاهر تساير القوى الكبرى لإقناعها بأنها لا تزال ملتزمة بتخفيف التوتر مع الجميع.

ويعتقد هادي قائمي المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في إيران، الذي يتخذ من نيويورك مقرا له، أن رئيسي الذي اكتسب سمعة باعتباره من الصقور المُهابين في المسائل الأمنية وتقول جماعات حقوقية إنه كان واحدا من أربعة قضاة أشرفوا على إعدام الآلاف من المسجونين السياسيين عام 1988، أحد أعمدة نظام يسجن من يجرؤون على انتقاد سياسات الدولة ويعذبهم ويقتلهم.

وقدرت منظمة العفو الدولية عدد من تم إعدامهم بحوالي خمسة آلاف وقالت في تقرير عام 2018 إن “العدد الحقيقي ربما يكون أعلى”. ولأن إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن متمسكة بتطبيق سياسة حقوق الإنسان فقد تصطدم بعراقيل كثيرة بسبب حساباتها الإقليمية قبل استمالة إيران في ظل رئيس لا يعترف بحقوق الإنسان.