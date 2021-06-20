كان يملكه أمير سعودي.. إبن عصام فارس يعرض قصرا فخما للبيع في تكساس

عرض قصر ضخم في هيوستن بولاية تكساس الأميركية، بني لأمير سعودي في الثمانينيات للبيع بسعر يتجاوز 19 مليون دولار.

أدرج المالك الحالي، وهو نجاد عصام فارس، نجل لنائب رئيس وزراء لبناني سابق، القصر بخصم قدره مليون دولار من سعره الأصلي البالغ 20 مليون دولار قبل عامين، وفقا لصحيفة “نيويورك بوست” .









تم بناء القصر في عام 1986 للأمير السعودي عبدالله الفيصل، نجل الملك الراحل فيصل بن العزيز، الذي حكم المملكة من عام 1964 إلى عام 1975، وفقا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنل عام 2017.

وكان الأمير يسافر إلى هيوستن من أجل انشاء استثمارات عقارية تجارية وأراد حينها منزلا يقضي أوقات وجوده في المدينة، بحسب “وول ستريت جورنال”.

يتميز القصر باحتوائه على غرف معيشة على الطراز الملكي بأرضيات رخامية مصقولة وأثاث على طراز القرن الثامن عشر.

يضم القصر أيضا غرفة طعام رسمية تتسع لـ 40 شخصا، وقبو نبيذ بسعة 2000 زجاجة، بالإضافة إلى صالة رياضية وساونا ومسبح والعديد من الشرفات.

وفي حال تم بيع القصر، الذي تبلغ مساحته 23800 قدم مربع والمكون من 10 غرف نوم و11 حماما، بهذا السعر فسيكون أغلى عملية بيع سكنية في المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية.