الملكة نور تعلق على قضية الأمير حمزة: اغتيال شخصية هاشمية وطنية نبيلة

اعتبرت الملكة نور زوجة العاهل الأردني الراحل الملك حسين، اليوم السبت، أن ما تعرض له ابنها ولي العهد السابق الأمير حمزة فيما عُرف بقضية “الفتنة” عبارة عن عملية “اغتيال شخصية وطنية من خلال تضليل إعلامي”.

وشاركت الملكة نور تغريدة للإعلامي علي يونس كتب فيها “استمعت اليوم إلى تسجيلات مسربة للأمير حمزة وبن زيد. يبدو أنه تم تسريبها من قبل المخابرات الأردنية. تم تقطيع التسجيلات وخياطتها لإظهار (المؤامرة). لا أستطيع أن أرى كيف يمكن لشخصين يتحدثان بعبارات عامة وبدون جيش أن يطيحا بنظام قوي”.









وعلقت الملكة نور على حسابها في موقع تويتر قائلة “اغتيال شخصية أردنية هاشمية وطنية نبيلة من خلال حملة تضليل إعلامي”، معتبرة أن ذلك “وجه مخجل لسياسات منطقتنا ولكن ليس لشعبنا”.

وقبيل محاكمة رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، في قضية الفتنة، انتشرت تسريبات جديدة ترصد جزءا من محادثات هاتفية ورسائل نصية متبادلة مع الأمير حمزة.

وكان تسريب عوض الله الحدث الأبرز في الأردن، حيث انتشرت إفادة خطية له على نطاق واسع بعد نحو ثلاثة أيام فقط من التقدم بلائحة اتهام في القضية.

وتوضح الإفادة التي تم الإعلان عنها و”وقعها” عوض الله – في ظروف وملابسات غير معلومة – أن اللاعب الرئيسي في القضية هو الأمير حمزة.

وواصلت الملكة نور دعمها لابنها في القضية التي قالت الرواية الرسمية الأردنية إنها تهدف إلى زعزعة استقرار المملكة. وأعادت نشر تغريدات تتضمن الهاشتاغات التي جرى تداولها دعما للأمير حمزة.

وصفت الملكة نور الاتهامات التي تشير لابنها بأنها “بهتان آثم”.