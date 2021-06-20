وهاب لبري: هل قرّرت تعيين سعد الحريري قائداً للثامن من آذار؟

توجّه رئيس “حزب التوحيد العربي” وئام وهاب، عبر تويتر، إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، سائلًا: “هل قرّرت تعيين رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري قائدًا للثامن من آذار؟”. وأشار إلى “أنّنا نسأل لأخذ العلم”، لافتًا إلى أنّ “ما نتمنّاه أن تجبره على تشكيل الحكومة. ما دمت تستطيع منعه من الإعتذار، تستطيع إجباره على التشكيل”.

دولة الرئيس نبيه بري . هل قررت تعيين الرئيس الحريري قائداً للثامن من آذار . نسأل لأخذ العلم . ما نتمناه أن تجبره على تشكيل الحكومة طالما تستطيع منعه من الإعتذار تستطيع إجباره على التشكيل.