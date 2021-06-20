الراعي: “هل تريدون إطعام الشعب بالصلاحيات؟”… تسلّمون الدولة الى اللا دولة!

اعتبر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة يوم الاحد ان “المسؤولين يعطّلون تشكيل الحكومة بحجة الصلاحيات فعن أي صلاحيات تبحثون؟ واضاف: “هل ايجاد فرص عمل والحد من الهجرة وتأمين حقوق الشعب من الصلاحيات؟”.

ولفت الراعي الى ان “الجماعة السياسية عندنا تعطي أبشع صورة عن لبنان والشعب يشهد مسرحية سياسية إعلامية فيما يبحث عن مصيره في الوقت الذي تبحث به الجماعة السياسية عن مصالحها”.









وتوجه للمسؤولين قائلا: “تتصرفون وكأنكم في حقل الفوضى وتسلمون الدولة الى اللا دولة ونحن لا نشكو من قلة الصلاحيات بل من قلة المسؤولية”.

ولفت الى ان “جيشنا الذي يحظى بتأييد الشعب ومساندة المجتمع الدولي حاضرٌ في كلّ لحظة للتصدي للإخلال بالأمن وحان الوقت لكي تعترف الدولة بالجيش دون سواه مسؤولاً وحيداً لا شريك له عن أمن واستقلال لبنان وسيادته”.