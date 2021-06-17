زيارة هنية إلى المغرب تثير جدالا واسعا بالرباط

خاص – بيروت أوبزرفر

علم بيروت أوبزرفر أن بعض من القوى السياسية المغربية أعربت عن غضبها من الزيارة التي يقوم بها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى البلاد.









وقال مصدر سياسي فلسطيني لـ”بيروت أوبزرفر” أن السبب الرئيسي وراء غضب المغاربة يعود إلى عدة أسباب أولها أن زيارة هنية تعني بالضرورة تضرر العلاقة مع السلطة الفلسطينية بزعامة الرئيس محمود عباس ، وعلى الرغم من أن قيادة مركزية بالمخابرات المغربية تحدثت مع مسؤولين بالسلطة الفلسطينية بشأن هذه القضية ، والتنسيق والسماح لهنية بزيارة المغرب ، إلا ان جهات فلسطينية عليا في حركة فتح أعربت عن غضبها من هذه الخطوة.

ثانيا رأى بعض من الساسة المغاربة أن المملكة المغربية لها مصالح متميزة وجيدة في القدس ، وبالتالي من العيب أن تتأثر بسبب زيارة سياسية.

ثالثا فإن هناك جهات عليا في المغرب أعربت عن غضبهامن سلوك حزب “العدالة والتنمية”، قائد الائتلاف الحكومي والذي يتصرف كدولة داخل الدولة.

يذكر أن مصدر فلسطيني أشار إلى أن “هنية” وصل الرباط ظهراً، على رأس وفد يتضمن 12 من قيادات وأعضاء المكتب السياسي للحركة الفلسطينية، بينهم موسى أبو مرزوق، وعزت الرشق، وحسام بدران، وخليل الحية

وهذا هو أول لقاء لـ”هنية” ضمن زيارته للمغرب، الذي استأنف العام الماضي علاقاته مع إسرائيل

وقال حزب “العدالة والتنمية” ، إن وفد “حماس” سيتباحث مع قيادة الحزب حول مستجدات القضية الفلسطينية وسبل دعمها

وأوضح أن برنامج الوفد “يتضمن لقاءات مع بعض الأحزاب السياسية الوطنية”

ولم يعلن عن مدة الزيارة، لكنها تستمر عدة أيام، بحسب مصادر بـ”العدالة والتنمية