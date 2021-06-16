حزب الله تبلّغ رفض باسيل لمبادرة بري

نقلت صحيفة “الشرق الاوسط” عن مصدر نيابي قوله أنه لم يكن من وليد الصدفة بأن يتزامن هجوم رئيس الجمهورية ميشال عون المفاجئ على رئيس مجلس النواب نبيه بري مع تبلغ قيادة حزب الله من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل رفضه للعناوين الرئيسية التي تنطلق منها مبادرة بري سواء بالنسبة إلى إعادة التوزيع العادل للحقائب الوزارية على الطوائف اللبنانية، وإيجاد حل للوزيرين المسيحيين، إضافة إلى إصراره على عدم منح الثقة للحكومة.

وفي سياق متصل، علمت “الشرق الأوسط” من مصادر سياسية أن السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو استمعت إلى مجموعة من الأفكار طرحها بري لتفادي السقوط في فراغ، وكان سبق له أن طرحها في أكثر من مناسبة وهي تلتقي مع روحية المبادرة التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمنع انهيار لبنان وقبل أن يقترب من إغراق البلد في انفجار اجتماعي كبير غير مسبوق.