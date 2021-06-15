سيارة ابتلعتها الأرض أمام عيني صاحبها في الهند.. اختفت في ثوانٍ وفيديو وثَّق الحادثة

نشرت صحيفة The Independent البريطانية الإثنين 14 يونيو/حزيران 2021 مقطع فيديو يظهر سيارة وهي تغرق لتختفي نهائياً في غضون ثوانٍ، بحفرة مليئة بالمياه، بينما كانت متوقفة في موقف للسيارات في الهند.

الصحيفة قالت إن الحادثة وقعت الأحد في منطقة بمدينة مومباي، عندما انهارت الأرض التي كانت السيارة تقف عليها فجأة؛ فيما قالت شرطة مومباي إنه كانت هناك بئر أسفل المكان كان السكان يغطونها ثم تحول إلى موقف للسيارات. وأضافت الشرطة أن الأسمنت انهار بسبب الأمطار الغزيرة وغرقت السيارة.









فيما قالت السلطات المحلية إنه من حسن الحظ أنه لم يكن أحد داخل السيارة أثناء غرقها ولم تسجل أي إصابات بالحادثة.

الدكتور كيران دوشي، البالغ من العمر 68 عاماً وهو صاحب السيارة قال إن الرجل الذي يعمل في غسيل السيارات أبلغهم بالحادث، وأضاف: “أطلق جرس الإنذار، وبعد ذلك هرعت إلى المكان ورأيت السيارة تغرق في البئر ثم قمت بتصوير مقطع فيديو”. تابع قائلاً إن سكان المجمع السكني قالوا إن الحفرة التي وقعت فيها السيارة هي عبارة عن بئر تم تغطيتها قبل حوالي 40 عاماً.

وتشهد مومباي أمطاراً متواصلة خلال الأيام الماضية مع بدء موسم الرياح الموسمية، مما أدى إلى حدوث فيضانات مفاجئة في عدة أماكن من المدينة وتواصل دائرة الأرصاد الهندية إصدار تنبيهات عن الأحوال الجوية السيئة للمدينة.