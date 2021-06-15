“منى أبو حمزة” تُشيد بنجاح #نجوى_كرم_في_الرياض والإقبال الكبير على حفلها!

بعد أن تصدّرت شمس الاغنية اللبنانية نجوى كرم لوائح البحث في موقع تويتر عربياً، ليلة حفلها الجمعة الماضية 11 يونيو، عبر وسم: “#نجوى_كرم_في_الرياض”, والذي ظلّ حديث الإعلام العربي ومواقع التواصل الإجتماعي، علّقت الإعلامية اللبنانية منى أبو حمزة على هذا النجاح، حيث إختارت تغريدة لشمس الاغنية، نشرت فيها صوراً لإطلالتها في الحفل، وأشادت بالنجاح والإقبال الكبير لنجوى كرم في السعودية.

حيث كتبت: “سمعنا إنه فرحة الرياض فيكي كانت كبيرة والإقبال أكبر”.

من جهتها، ردّت شمس الأغنية على منى أبو حمزة بالشكر، حيث كتبت: “بتشكّر ذوقك ومحبّتك الكبيرة”.









ويُعتبر حفل شمس الأغنية في الفور سيزون الرياض، هو الرابع لها في السعودية، والأول لها في صيف هذا العام، وجاء من تنظيم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وبرعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.