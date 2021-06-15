مكتب السنوار فتح تحقيقا في هذا الفشل… بيروت أوبزرفر تكشف اسباب سيطرة حالة من الإحباط على حركة حماس

خاص – بيروت أوبزرفر

علم بيروت أوبزرفر أن وفد حركة حماس عاد مصدوما من اجتماعات الفصائل الفلسطينية بالقاهرة ، الأمر الذي دفع بمكتب رئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار إلى التحقيق في أسباب وتبعات فشل هذه المباحثات.









وقال مصدر فلسطيني لبيروت أوبزرفر أن مصدر في مكتب السنوار أشار إلى أن حركة حماس فهمت عدد من النقاط الحرجة سياسيا ، أولها على سبيل المثال أنهم كانوا مخطئين بمحاولة إخراج المملكة الأردنية من مسؤوليتها في الأقصى ، بالإضافة إلى شعور مصر بالاستفزاز والقلق من التفاعلات السياسية والعلاقات الوثيقة التي تبنيها حركة حماس مع بعض من الأطراف وعلى رأسها تركيا وقطر التي تعامالت معهما الحركة كبديل سياسي عن مصر ، في وقت من الأوقات.

المثير للانتباه أن المصدر الفلسطيني أشار إلى أن الكثير من الشخصيات الفلسطينية المسؤولة والتابعة لحركة فتح اشارت إلى امتعاض القاهرة من موقف حركة حماس وسعيها إلى الكشف عن نية بعض من قياداتها التي لا تتفق مع التوجهات السياسية سواء لمصر أو السلطة الفلسطينية عموما.