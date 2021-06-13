“الكنيست” يمنح الثقة لحكومة تنهي حقبة نتنياهو

صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الأحد، على حكومة جديدة، برئاسة نفتالي بينيت زعيم حزب “يمينا” (يمين)، وهي ائتلاف من 8 أحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي.

وحصلت هذه الحكومة على أصوات مؤيدة لها من 60 عضوا بالكنيست مقابل معارضة 59؛ لتصبح الحكومة رقم 36 في تاريخ إسرائيل.









وهنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت.

وقال بايدن في بيان “باسم الشعب الأمريكي، أهنئ رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يئير لبيد وجميع أعضاء الحكومة الإسرائيلية الجديدة”، مؤكدا أنه “يتطلع إلى العمل” مع بينيت “لتعزيز كل جوانب العلاقة الطويلة والوثيقة بين بلدينا”.

وتتألف حكومة بينت من 27 وزيرا، بينهم 9 وزيرات، وهو أكبر عدد من النساء في تاريخ الحكومات الإسرائيلية.

كما تضم الحكومة، وللمرة الأولى، حزبا عربيا هو “القائمة الموحدة”، برئاسة منصور عباس.

وسيتناوب على رئاسة الحكومة كل من بينيت، ويائير لابيد (الذي شَكَّلَ الحكومة)، رئيس حزب “هناك مستقبل” (وسط).

وبينيت هو يميني متشدد لا يخفي عداءه للفلسطينيين، وهو مؤيد للاستيطان، ويدعو إلى ضم إسرائيل لنحو 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، ويعارض إقامة دولة فلسطينية، وأيّد جميع الحروب على قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني.

ويعد بينيت أول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل يرتدي “الكيبا”، وهي طاقية صغيرة يعتمرها اليهود المتدينون.

وتطوي “حكومة التغيير” 12 عاما متواصلة من حكم بنيامين نتنياهو (71 عاما)، زعيم حزب “الليكود” (يمين)، تربع خلالها من دون منازع على رأس السلطة.

وهذه هي تشكيلة الحكومة الجديدة، وفق قناة “كان” العبرية (رسمية):

7 وزراء من حزب “هناك مستقبل” (وسط – 17 نائبا من أصل 120 بالكنيست):

1- يائير لابيد (57 عاما) رئيس الوزراء بالتناوب، ووزير الخارجية حتى أغسطس/آب 2023.

2- أورنا باربيفاي (58 عاما) وزيرة الاقتصاد.

3- كارين الحرار (43 عاما) وزيرة الطاقة.

4- مائير كوهين (65 عاما) وزير الرفاه.

5- ميراف كوهين (37 عاما) وزيرة المساواة الاجتماعية.

6- يوئيل رازفوزوف (40 عاما) وزير السياحة.

7- أليعازر شتيرن (64 عاما) وزير الاستخبارات.

3 وزراء من حزب “يمينا” (يمين-7 نواب):

8- نفتالي بينيت (49 عاما) رئيس الوزراء حتى أغسطس/آب 2023، ووزير الاستيطان.

9- أيليت شاكيد (45 عاما) وزيرة الداخلية.

10- ماتان كاهانا (48 عاما) وزير شؤون الأديان.

4 وزراء من حزب “أمل جديد” (يمين- 6 نواب):

11- جدعون ساعر (54 عاما) وزير العدل.

12- زئيف إلكين (50 عاما) وزير البناء والإسكان وشؤون القدس ووزير الاتصال بين الحكومة والكنيست.

13- يفعات ساشا-بيتون (50 عاما) وزيرة التعليم.

14- يوعاز هنديل (46 عاما) وزير الإعلام.

وزراء من حزب “أزرق- أبيض” (وسط- 8 نواب):

15- بيني غانتس (62 عاما) وزير الدفاع.

16- حيلي تروبر (43 عاما) وزير الثقافة والرياضة.

17- بنينا تامانو-شطا (40 عاما) وزيرة الهجرة والاستيعاب.

18- أوريت فاركاش هكوهين (50 عاما) وزيرة الابتكار والعلوم.

3 وزراء من حزب “إسرائيل بيتنا” (يمين- 7 نواب):

19- أفيغدور ليبرمان (62 عاما) وزير المالية.

20- عوديد فورير (44 عاما) وزير الزراعة ووزير تطوير النقب والجليل.

21- حمد عمار (56 عاما) وزير في وزارة المالية.

3 وزراء من حزب العمل (وسط- 7 نواب):

22- ميراف ميخائيلي (54 عاما) وزيرة النقل.

23- عومر بارليف (67 عاما) وزير الأمن الداخلي.

24- نحمان شاي (74 عاما) وزير الشتات (اليهود في الخارج).

3 وزراء من حزب “ميرتس” (يسار-6 نواب):

25- نيستان هوروفيتس (56 عاما) وزير الصحة.

26- تمار زاندبرغ (54 عاما) وزيرة حماية البيئة.

27- عيساوي فريج (57 عاما) وزير التعاون الإقليمي.

مناصب حزب “القائمة الموحدة” (عربي- 4 نواب).

لم يحصل أول حزب عربي يشارك في حكومة إسرائيلية على أي حقائب وزارية.

لكن بموجب اتفاق ائتلافي وقعه الخميس مع لابيد، سيحصل الحزب على مناصب، هي: نائب وزير في ديوان رئيس الوزراء، ونائب لرئيس الكنيست، ورئيس اللجنة البرلمانية الخاصة بشؤون المجتمع العربي، حسب هيئة “البث” (رسمية).

كما تم الاتفاق على تقسيم لجنة الداخلية في الكنيست إلى لجنتين، سيتولى إحداهما نائب عن “القائمة الموحدة”، فيما يتولى نائب آخر عن “القائمة الموحدة” لجنة لشؤون الأمن الداخلي.