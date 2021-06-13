كيف ردّ راغب علامة على صرخة عمرو أديب لمساعدة لبنان؟

تفاعل النجم اللبناني راغب علامة مع الصرخة المدوية التي أطلقها الإعلامي المصري عمرو أديب ومناشدته الدول العربية وجامعتها إلى مساعدة لبنان وإرسال الحليب المفقود في لبنان فورا إلى الأطفال لأنهم سيموتون في حال لم يتّوفر لهم، وحمل على الحكّام الذين يتمتعون بتجويع الأطفال وبكاء ا لأمهات والآباء.

وتوجّه راغب إلى صديقه عمرو قائلاً: “يا صديقي يا عمرو، صرختك الحقيقية ودموعك تجاه لبنان الذي تحبه وأطفال لبنان الأبرياء لا تعني لحكّام العار أي شيء! إنهم يتمتعون بتجويع الأطفال وبكاء الأمهات والآباء وكل ما يسعدهم هو إرضاء أسيادهم في الخارج ! كلهم دون استثناء! لقد قلتها وغنيتها منذ سنتين”.







