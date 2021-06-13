الليرة اللبنانية تهوي لمستوى متدن جديد

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم في السوق السوداء إلى 15250 ليرة للشراء و15300 ليرة للبيع، لتسجل سعرا متدنيا جديدا مع استمرار الانهيار المالي والأزمة السياسية في البلاد.

وكانت وصلت الليرة إلى هذا المستوى في مارس، وترافق ذلك حينها مع احتجاجات في الشوارع.









وعمّق الانهيار المستمر منذ صيف 2019 مستوى الفقر، حيث بات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر.

ويُستنفد الاحتياطي الأجنبي الذي يُستخدم في برنامج دعم السلع الأساسية وقد تفاقم نقص السلع عموما في الأسابيع الأخيرة.

ورفضت بعض المستشفيات إجراء الجراحات غير الضرورية. كما نظمت معظم الصيدليات في البلاد إضرابا هذا الأسبوع بسبب نفاد الأدوية.

بالمقابل تتفاقم أزمة المحروقات حيث تنتظر طوابير السيارات بالساعات للتزود بالبنزين.

ووعد مصرف لبنان المركزي المودعين بإمكانية سحب ما يصل إلى 400 دولار شهريا وما يوازيها بالليرة اللبنانية.

لكن صندوق النقد الدولي انتقد يوم الخميس مقترح السحب من الودائع، قائلا إنه لن يكون لأي منهما مغزى إلا في إطار إصلاحات أوسع نطاقا.