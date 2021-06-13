اعتذار الحريري بات مسألة وقت .. بانتظار إطفاء بري محركات مبادرته

قرار اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري بات مسألة وقت، بانتظار إطفاء رئيس مجلس النواب نبيه بري محركات مبادرته الحكومية وإعلان انتهائها فالحريري لن يبادر بإسقاط مبادرة بري والتنسيق معه مستمر ويومي الا أن المعنيين يروا صعوبة في ولادة الحكومة لأن طريق الوصول الى حلحلة للعقدتين الحكوميتين باتت مسدودة بفعل إصرار النائب جبران باسيل على شروطه.

لذلك أكد الرئيس المكلف سعد الحريري أن كلَ الخيارات مطروحةٌ على الطاولة، وأنه لن ينفرد باتخاذ أي خيارٍ من هذه الخيارات، سواء باستمراره في مهمّته التي استمدّها من البرلمان أو بالاعتذار عن التأليف من دون العودة إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري والمجلس الشرعي الإسلامي ورؤساء الحكومات السابقين.









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