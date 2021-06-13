سنّة لبنان يخرجون عن صمتهم: لا للمسّ بصلاحيات الحريري

خرج سنّة لبنان عن صمتهم بإعلان المجلس الشرعي الأعلى الذي يضم كبار ممثلي الطائفة رفض المسّ بصلاحيات رئيس مجلس الوزراء ودوره في تشكيل الحكومة.

وشن المجلس الشرعي الذي انعقد في مقر دار الفتوى في بيروت بحضور رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري هجوما عنيفًا على رئيس الجمهورية ميشال عون من دون تسميته. يأتي هذا في وقت عاد فيه الحديث عن نية الحريري الاعتذار عن التكليف وإعادة المبادرة إلى رئيس الجمهورية، وأنه قد يكون أعلم المجلس بأنه ينوي فعليا التخلي عن المهمة.









وجاء في بيان طويل صدر عن المجلس، وهو بيان موجّه إلى رئيس الجمهورية “هم غارقون في نرجسيّتهم الوهمية ويرفضون مدّ أيديهم إلى الأيادي الممدودة” وذلك في إشارة واضحة إلى اعتراض رئيس الجمهورية على تشكيل حكومة اختصاصيين.

وحمّل المجلس “مسؤولية التأخير في التأليف إلى من يحاول أن يبتدع طرقاً ووسائل وأساليب تلغي مضمون وثيقة الوفاق الوطني التي هي مكان إجماع القيادات اللبنانية الحريصة على استقلال لبنان ووحدته وسيادته وعروبته”.

سعد الحريري: لبنان يتدهور اقتصاديا واجتماعيا كل يوم

وأكّد المجلس “على دعم المكلف بالتشكيل وصلاحياته ضمن إطار الدستور المنبثق من وثيقة الوفاق الوطني”.

وتوقّف المجلس أمام ظاهرة خطرة تتمثل “في استمرار التدهور السريع وبوتيرة شبه يومية تشمل مجالات الحياة الاجتماعية والمالية والاقتصادية والسياسية كافة”.

كما توقّف عند ظاهرة “اللامبالاة وعدم الاكتراث والتخبط العشوائي الذي يتّسم به سلوك المتحكّمين برقاب المواطنين من أولي الأمر وتصرفاتهم”.

وأضاف أن “المجلس الشرعي وقد هاله هذا التدهور الخطير والمتمادي، يقف مذهولاً أمام تجاهل المسؤولين وإنكارهم لهذا الواقع المأساوي، وكأنهم ومصالحهم الذاتية في واد، ولبنان الوطن وشعبه المترنّح من شدة الألم والعذاب والقهر في واد آخر”.

وشدد المجلس “على أهمية ضرورة استمرار مفاعيل المبادرات التي قدمت من قبل فرنسا ورئيس مجلس النواب نبيه بري”، آملاً أن “تثمر حلاً قريباً للخروج من النفق المظلم الذي وضع فيه لبنان”.

ورأى المجلس أن “حقوق اللبنانيين بالتساوي في مؤسسات الدولة يتعاطى معها بعض المسؤولين بمزاجية تهضم حقوق البعض على حساب البعض الآخر، وهذا أمر تجلّى في كثير من المرافق الرسمية عند إحالة بعض الموظفين على التقاعد”.

من جانبه، قال الحريري “وضعت مفتي لبنان عبداللطيف دريان في أجواء ما حدث خلال الفترة الماضية، وعيني وعين المفتي على البلد وما يهمّنا هو البلد (..) لبنان يتدهور اقتصاديا واجتماعيا كل يوم”.

ولم يعقّب الحريري على أسئلة الصحافيين بشأن قرار اعتذاره عن تشكيل الحكومة اللبنانية المتعثرة منذ أشهر.