سامي فتفت: هناك طبخة “يطبخها” جبران باسيل مع فيصل كرامي

قال النائب سامي فتفت لـ”هنا بيروت” إنّ النية باتت واضحة لدى الحريري بإنهاء هذا المشوار الذي لم يؤدِّ إلى أيّ نتيجة والتفاوض مع باسيل صعب جدا ومن الواضح أنّه نصّب نفسه رئيساً للجمهورية.

وأكد أن التسوية لم توصل إلى مكان وأنّ قرار الاعتذار ليس نهائياً لكنّ النية موجودة.









وأشار إلى أنّ الأسبوع المقبل سيكون حاسماً لناحية مبادرة الرئيس بري وتكليف الرئيس الحريري.

ولفت إلى أنّ زيارة الحريري لرؤساء الحكومات السابقين هي في إطار وضع الجميع في الجو قبل إقدامه على أي خطوة أخيرة.

وكشف أنّ الحريري سيتخذ قراره اليوم بعد تشاوره مع الجميع والأسبوع المقبل سيكون حاسماً من ناحية التنفيذ.

وقال إنّ هناك طبخة “يطبخها” باسيل اليوم مع كرامي ولا أعتقد أنّ الحزب داعم لما يقوم به باسيل.

ولفت إلى أنّ تحرّكات فيصل كرامي اليوم توحي بأنّ لديه نية لتقديم نفسه مرشحاً لرئاسة الحكومة.

وقال إنّ جبران باسيل نجح في الإطاحة بالبلد.